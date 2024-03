Sci di fondo, Therese Johaug rompe gli indugi! Sabato gareggerà nella 30 km dei campionati nazionali norvegesi

L’aurora relativa a un ritorno in attività di Therese Johaug si fa sempre più luminosa. Nella serata di domenica 17 marzo, è stata ufficializzata la sua presenza nella 30 km dei campionati nazionali norvegesi, che si disputerà a Lillehammer nella mattinata di sabato 23 marzo.

La trentacinquenne scandinava si è iscritta all’appuntamento un paio d’ora prima della deadline. Una volta pubblicate le start list, la tre volte campionessa olimpica è stata raggiunta via Whatsapp dalla televisione NRK, alla quale la veterana di Dalsbygda ha risposto “è un passo sulla via per capire qual è il mio stato di forma attuale”.

Dunque, non ci sono più dubbi. Dopo mesi di “dico e non dico”, di tempi verbali al condizionale, di occhiolini mediatici e di smentite sempre meno convinte (e convincenti), la fuoriclasse nordica ha sciolto qualsiasi equivoco. La volontà di tornare in azione per i Mondiali di Trondheim 2025 c’è tutta.

Johaug, che a giugno compirà 36 anni, aveva annunciato il proprio ritiro dall’attività agonistica nel marzo 2022. Diventata mamma nel maggio del 2023, già a settembre non escludeva l’ipotesi di effettuare un comeback. D’altronde, la squadra femminile norvegese è priva di atlete in grado di spostare gli equilibri nelle prove distance (si ‘tira avanti’ grazie alle navigate Heidi Weng e Anne Kjersti Kalvå).

La presenza di Therese a Lillehammer è volta proprio a capire qual è lo stato attuale di competitività in relazione alle migliori fondiste norsk. Se sabato 23 marzo i riscontri dovessero essere positivi, allora è verosimile che la tanto attesa alba del rientro ufficiale si concretizzi appieno.

Pertanto, occhi e orecchie degli appassionati di discipline nordiche saranno indubbiamente volti alle notizie provenienti dalla Norvegia nell’imminente weekend, nella speranza di sentire quell’annuncio che appare sempre più probabile.