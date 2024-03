Sci di fondo, Coppa del Mondo femminile Falun 2024. Il sipario cala in Svezia, sulle nevi che nel 2027 saranno iridate

Coppa del Mondo di sci di fondo, ultimo atto. Il sipario sul massimo circuito cala in una delle località più avvezze a ospitare l’epilogo della stagione. Vuoi per tradizione, vuoi per latitudine. Le competizioni conclusive dell’inverno si disputeranno a Falun (Svezia). Il borgo scandinavo rappresenta un contesto abituale e ha già ospitato quattro edizioni dei Mondiali (1954, 1974, 1993, 2015) con la quinta in arrivo nel 2027.

Le gare previste dal 17 al 19 marzo 2024 sono tre. Si comincia da una sprint in alternato (venerdì); si prosegue con una 10 km a tecnica classica contro il cronometro (sabato); si chiude con una mass start di 20 km a skating (domenica).

Tantissime le soddisfazioni raccolte dall’Italia nelle 74 gare individuali femminili di primo livello tenutesi fra il 1954 e il 2023. L’elenco dei podi e delle vittorie, divisi per atleta, testimonia uno splendido rapporto fra le azzurre e le nevi svedesi.

DI CENTA MANUELA

1) Terzo posto nella 15 km TL del marzo 1989

2) Argento nella 30 km TL dei Mondiali 1993

3) Vittoria nella 10 km TL del marzo 1994

4) Vittoria nella 15 km TL del marzo 1996

BELMONDO STEFANIA

1) Oro nella 10 km TL a inseguimento dei Mondiali 1993

2) Oro nella 30 km TL dei Mondiali 1993

3) Secondo posto nella 5 km TL del marzo 1997

4) Secondo posto nella 5 km TL del marzo 1998

5) Secondo posto nella 10 km TL del marzo 2000

6) Vittoria nello Skiathlon del marzo 2002

PARUZZI Gabriella

1) Terzo posto nello Skiathlon del marzo 2002

2) Secondo posto nello Skiathlon del gennaio 2004

FOLLIS Arianna

1) Vittoria sul tempo dell’inseguimento 10 km TL del marzo 2011

FALUN (DONNE) – I RISULTATI DEL 2023

Staffetta Mista (con gli uomini)

1) Svezia – 2) Norvegia – 3) Germania

10 km TC

1) Niskanen – 2) Hennig – 3) Kalvå

Sprint TL

1) Skistad – 2) Sundling – 3) Dalhqvist

FALUN FEMMINILE

I PRECEDENTI SIGNIFICATIVI

Sprint TC (Tutti i precedenti)

2014 : 1) Bjørgen – 2) Østberg – 3) Nilsson

2015 [WCH] : 1) Bjørgen – 2) Nilsson – 3) Falla

2020 : 1) Svahn – 2) Nepryaeva – 3) Sundling

2021 : 1) Svahn – 2) Lampic – 3) Sundling

2022 : 1) Sundling – 2) Lampic – 3) Dahlqvist

10 km TC (Tutti i precedenti)

1995 : 1) Gavrylyuk – 2) Välbe – 3) Lazutina

2001 : 1) Lazutina – 2) Skari – 3) Tchepalova

2023 : 1) Niskanen – 2) Hennig – 3) Kalvå

20 km TL mass start

Nessun precedente