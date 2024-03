Sci alpino, ultime due gare dell’anno. Brignone vuole chiudere in bellezza, Gut-Behrami pronta al poker di Coppe

Dopo il weekend dedicato alle prove tecniche, alle finali di Coppa del Mondo a Saalbach è il momento della velocità. Nel settore femminile sono ancora da assegnare sia la Coppa di superG sia quella di discesa, anche se Lara Gut-Behrami è la super favorita per entrambe ed è prossima a realizzare un poker memorabile. In casa Italia fari puntati su Federica Brignone, in grandissima forma e reduce dal successo in gigante, che proverà a chiudere in bellezza la sua stagione.

Si parte venerdì con il superG e poi sabato ci sarà la discesa. Gare al momento confermate, anche se le condizioni della neve a Saalbach sono apparse davvero al limite in quest’ultimo fine settimana. Con ogni probabilità si cercherà il tutto per tutto per cercare di portare a termine la stagione nella maniera più regolare possibile.

La prima gara, dunque, sarà il superG e la situazione in classifica vede Lara Gut-Behrami al comando con 540 punti seguita dall’austriaca Cornelia Huetter (471) e da Federica Brignone (466). Queste ultime due sono praticamente obbligate a vincere per darsi una speranza, mentre l’elvetica ha dimostrato già questo fine settimana di essere una grande calcolatrice e di non prendersi rischi.

Il giorno dopo ci sarà la discesa ed anche qui Gut-Behrami ha un margine abbastanza rassicurante sulle avversarie in classifica. La nativa di Sorengo guida con 369 punti e ad inseguirla ci sono le austriache Stephanie Venier (301) e Cornelia Huetter (297). La matematica tiene ancora in corsa anche la svizzera Jasmine Flury (275), ma ha bisogno di combinazioni quasi impossibili.

In ogni caso quest’ultimo fine settimana di gare può permettere a Federica Brignone di migliorare ulteriormente quella che è senza alcun dubbio la miglior stagione della carriera. La valdostana è certa del secondo posto nella generale ed è vicinissima a superare il muro dei 1500 punti (prima azzurra di sempre) e soprattutto con un’altra vittoria diventerebbe l’italiana con il maggior numero di successi in una sola stagione (primato attualmente condiviso con Goggia a quota sei).