Sci alpino, incubo maltempo: cancellato il gigante di Kranjska Gora, ma non lo slalom! Come cambia il programma

Cambia il programma del fine settimana per quanto concerne il settore maschile della Coppa del Mondo di sci alpino: le previsioni meteo nefaste hanno portato la FIS a propendere per la cancellazione del gigante previsto per sabato 9 marzo a Kranjska Gora, in Slovenia.

In quella data si proverà a disputare invece lo slalom inizialmente calendarizzato per domenica 10, quando però le previsioni meteo sono ancora peggiori: confermati gli orari iniziali, con la prima manche prevista alle ore 09.30 e la seconda run programmata per le 12.30.

Saranno in gara sulla Podkoren sei azzurri, ovvero Alex Vinatzer, Stefano Gross, Giuliano Razzoli, Tommaso Sala, Tobias Kastlunger e Filippo Della Vite, mentre non ci sarà Corrado Barbera, il quale invece disputerà le gare di Coppa Europa a Klaeppen, in Svezia.