Sci alpino, Stoffel vince lo slalom femminile delle finali di Coppa Europa. Settima Lorenzi, ottava Della Mea

Sono scattate oggi anche le finali di Coppa Europa 2023-2024 di sci alpino in Norvegia, con le specialità tecniche che sono di scena ad Hafjell. Nello slalom femminile si è imposta la svizzera Elena Stoffel, che torna a vincere sul circuito continentale dopo quattro anni (secondo successo in carriera). Seconda posizione per la padrona di casa Bianca Balle Westhoff, che complice il suicidio sportivo dell’elvetica Nicole Good porta a casa un’insperata Coppa di specialità. Discreta gara per l’Italia, con Lucrezia Lorenzi e Lara Della Mea salde tra le prime dieci.

Stoffel, davanti a tutte già dopo la prima manche, non commette errori, fa una parte alta di assoluto livello e gestisce poi sulla neve molto sporca della località norvegese, fino ad accendere luce verde al traguardo e poter finalmente esultare. Può festeggiare anche la norvegese Westhoff, che rimonta dalla nona alla seconda posizione nel secondo segmento di gara (con il miglior tempo di manche quando la pista era già parecchio segnata), finendo a 27 centesimi dalla svizzera. Questo risultato le consente di superare all’ultima curva Nicole Good nella classifica di slalom, con l’elvetica che commette un errore imperdonabile nella seconda manche, chiude 32ma e vede sfilare via la Coppa di specialità per appena dodici punti.

Sono due le norvegesi sul podio, con il terzo posto che va a Kristin Lysdahl (+0.61), al termine di una grande rimonta con 10 posizioni guadagnate. Quarto e quinto posto per le francesi Marion Chevrier e Marie Lamure, staccate rispettivamente di 75 e 92 centesimi, le ultime a rimanere sotto il secondo di distacco. Sesta piazza per la svedese Hanna Aronsson Elfman (+1.05), una delle slalomiste che ha chiuso meglio sul circuito continentale, la quale precede due azzurre.

Settima ed ottava posizione per Lorenzi e Della Mea, separate da appena 3 centesimi ad oltre un secondo dalla vetta. Le due azzurre portano a termine una gara più che discreta, anche se serve molto di più pensando alla prossima stagione. Chiude nona invece la svedese Moa Bostroem Mussener, a 1.25 da Stoffel in una zona di classifica cortissima.

Decimo posto a pari merito per l’elvetica Selina Egloff ed Emilia Mondinelli, con un ritardo di 1.37 dalla testa. Per Mondinelli si era aperta anche la possibilità di vittoria della Coppa di specialità, visto poi l’errore di Good, ma il terzo posto nella graduatoria significa posto fisso in Coppa del Mondo per l’anno prossimo. A punti per l’Italia anche Beatrice Sola, 16ma a 1.81, Vera Tschurtschenthaler, 19ma a 2.00, ed Ambra Pomarè, 24ma a 2.56.