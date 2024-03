Sci alpino, Nicol Delago: “E’ andato tutto benissimo, ho intrapreso la strada giusta”

Chiudere con il sorriso. Nicol Delago può decisamente sorridere al termine dell’ultima gara della stagione della Coppa del Mondo di sci alpino femminile. Sulle nevi della Finali di Saalbach (Austria), la sciatrice nostrana ha colto un podio decisamente confortante (terzo posto), il secondo della propria stagione e il quinto in carriera nel massimo circuito.

Su un tracciato che richiedeva tanto in termini di scorrevolezza, Nicol ha saputo esprimere le sue qualità e questo riscontro può sicuramente rilanciare le proprie quotazioni in vista della prossima annata. “Quando ho visto il pettorale non ho fatto salti di gioia, ma poi mi sono detta di non pensarci e oggi è andato tutto benissimo e sono molto contenta“, le parole di Delago (Fonte: FISI).

Una neve, infatti, molle per le alte temperature e indubbiamente i pettorali più alti non erano così favoriti. Bravissima la nostra portacolori, quindi, ad adattarsi alle condizioni un po’ anomale: “La strada che abbiamo intrapreso è quella giusta, c’è ancora molto da lavorare, ma sono soddisfatta. Ho preso la carica da mia sorella Nadia, che ha vinto in Coppa Europa l’altro giorno“, ha aggiunto.

Tappa e maglia, come si suol dire, per l’austriaca Cornelia Huetter, vincitrice quest’oggi e brava ad approfittare di una prestazione della svizzera Lara Gut-Behrami non eccelsa (17ma). La rossocrociata, quindi, non è riuscita a conquistare la Coppa di specialità, dopo aver prevalso in quella di gigante e di superG, oltre che aver trionfato in quella generale. Un podio completato dalla slovena Ilka Stuhec, in piazza d’onore a 0.17 davanti a Nicol (+0.49). In casa Italia, Federica Brignone ha terminato nona a 1.13, mentre Laura Pirovano e Marta Bassino si sono classificate in 12ma e 18ma piazza.