Sci alpino, Marta Bassino: “Bisogna lavorare per ricostruire tutto!”

Voltare pagina. Ne avrà bisogna Marta Bassino, al termine di una stagione nel Circo bianco in cui i riscontri non sono stati quelli desiderati. La sciatrice tricolore non ha trovato quella consistenza che si sarebbe aspettata e non è un caso che le uscite di scena siano state molte.

Un percorso che si è chiuso con il 18° posto della discesa nelle Finali di Coppa del Mondo a Saalbach (Austria), citando anche il nono posto del superG e la seconda manche non completata nel gigante sulle nevi austriache, con una brutta caduta fortunatamente senza conseguenze. Da ricordare ci sono i risultati a Crans Montana (Svizzera) dove Bassino ha ottenuto la vittoria in discesa e il terzo posto nel superG.

“Nel complesso una stagione che non mi ha dato tanto in termini di risultati – ha detto Marta Bassino -, a parte la vittoria di Crans Montana. Sono uscita molte volte, oppure ho avuto gare sottotono. Adesso che è finita, bisogna lavorare per ricostruire tutto“, ha dichiarato Marta (fonte: FISI).

“Io voglio tornare a sciare con una certa solidità che è quello che mi fa fare la differenza, indipendentemente dalla disciplina“, i propositi dell’atleta nostrana che cercherà di trasformare l’amarezza di quest’anno nella soddisfazione del prossimo.