Sci alpino, Luca De Aliprandini: “Non sono andato male, ma neanche bene. Su questa neve faccio fatica”

Si è concluso con la clamorosa scivolata di Marco Odermatt l’ultimo gigante della Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino maschile, andato in scena sulle nevi di Saalbach (Austria). Una prova vinta dallo svizzero Meillard, il quale con 2’36”27 ha preceduto Verdu (+0”71) e Tumler (+0”79) e che ha visto un solo azzurro all’interno della top 15: Luca De Aliprandini.

Lo sciatore italiano nello specifico ha centrato la quattordicesima posizione, chiudendo dunque in zona punti, seppur dimostrando un passo indietro rispetto alle uscite di Palisades, Tahoe ed Aspen. Intercettato dai canali federali, il nativo di Cles ha commentato quanto fatto.

“Non posso dire di essere andato male, ma neppure bene – ha affermato De Aliprandini -. Su questo tipo di neve faccio un po’ di fatica. Continuerò a lavorarci. Complessivamente un buon finale di stagione. All’inizio non riuscivo a concretizzare in gara quello che riuscivo a fare in allenamento. Poi, ho sistemato qualcosa negli attacchi e sono riuscito a fare bene le gare americane. Ora si guarda già alla nuova stagione”.

Ai microfoni di RAI Sport l’azzurro ha poi commentato a caldo l’incredibile uscita di gara di Odermatt: “È umano anche lui, voleva fare la perfect season e probabilmente oggi sentiva di più la pressione. È un fenomeno”.