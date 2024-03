Sci alpino, le qualificate per le finali di Coppa del Mondo in superG: Brignone cerca l’impresa

Si è delineato il quadro delle atlete qualificate alle Finali della Coppa del Mondo di sci alpino per quanto riguarda il superG. Hanno staccato il biglietto le prime 25 nella classifica di specialità, a cui si aggiungono la Campionessa del Mondo junior e le atlete con più di 500 punti nella graduatoria generale.

L’Italia sarà presente all’appuntamento con quattro azzurre: Federica Brignone (terza, formalmente ancora in lotta per la Sfera di Cristallo), Marta Bassino, Laura Pirovano e Roberta Melesi. Sofia Goggia è qualificata, ma non parteciperà all’evento a causa di un infortunio che l’ha costretto a chiudere la stagione in anticipo.

La svizzera Lara Gut-Behrami comanda con 540 punti davanti all’austriaca Cornelia Huetter (471) e a Federica Brignone (466), che ha vinto in Val d’Isere e a Kvitfjell. L’appuntamento è per venerdì 22 marzo (ore 10.00) sulla pista di Saalbach (Austria), dove si concluderà l’annata agonistica per quanto concerne questa disciplina.

QUALIFICATE FINALI COPPA DEL MONDO IN SUPERG

N.B. Vengono riportate tutte le aventi diritto alla partecipazione. Non tutte le atlete si presenteranno al cancelletto di partenza a causa di infortuni o scelte personali.

Classifica Coppa del Mondo

1. Lara Gut-Behrami (Svizzera) 540

2. Cornelia Huetter (Austria) 471

3. Federica Brignone (Italia) 466

4. Stephanie Venier (Austria) 330

5. Kajsa Vickhoff Lie (Norvegia) 277

6. Mirjam Puchner (Austria) 262

7. Sofia Goggia (Italia) 237

8. Marta Bassino (Italia) 215

8. Ragnhild Mowinckel (Norvegia) 215

10. Romane Miradoli (Francia) 193

11. Ester Ledecka (Repubblica Ceca) 187

12. Kira Weidle (Germania) 181

13. Lauren Macuga (USA) 150

14. Michelle Gisin (Svizzera) 143

15. Alice Robinson (Nuova Zelanda) 135

16. Laura Gauche (Francia) 132

17. Ariane Raedler (Austria) 125

17. Laura Pirovano (Italia) 125

19. Roberta Melesi (Italia) 98

20. Corinne Suter (Svizzera) 96

21. Joana Haehlen (Svizzera) 94

22. Jasmine Flury (Svizzera) 92

23. Elvedina Muzaferija (Bosnia Erzegovina) 82

24. Christina Ager (Austria) 78

25. Jasmina Suter (Svizzera) 70

—

Campionessa del Mondo juniores

Malorie Blanc (Svizzera)

—

Atlete con più di 500 punti in Coppa del Mondo generale

Mikaela Shiffrin (USA) 1.209

Petra Vlhova (Slovacchia) 802

Sara Hector (Svezia) 780