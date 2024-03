Sci alpino, Laura Pirovano: “Con questi errorini non si va sul podio”

Il superG femminile di Saalbach (Austria), valido per le Finali della Coppa del Mondo di sci alpino 2023-2024, ha visto il successo della ceca Ester Ledecka davanti a Federica Brignone, seconda, ed alla norvegese Kajsa Vickhoff Lie, terza.

Coppa di specialità alla svizzera Lara Gut-Behrami, oggi settima, mentre si classifica nona Marta Bassino. La terza ed ultima azzurra ad andare a punti, rientrando nella top 15 di giornata, è Laura Pirovano, che chiude a 0″83 dalla vetta, classificandosi 11ma a 0″01 dalla top ten.

L’analisi dell’azzurra al sito federale: “Qualche errorino l’ho fatto, devo migliorare per l’anno prossimo, perché con questi errorini non si va sul podio. Per la discesa, cercherò di dare tutto, la prova mi era piaciuta, la pista è bella e spero di chiudere la stagione in bellezza“.