Sci alpino, la tappa di Zermatt-Cervinia esclusa dal calendario della Coppa del Mondo 2024-2025

La FIS ha deciso di escludere la tappa di Zermatt-Cervinia dal calendario della Coppa del Mondo 2024-2025 di sci alpino: la comunicazione è stata resa nota anche dalla FISI. Nelle ultime due stagioni le gare transfrontaliere previste sono state tutte cancellate a causa del meteo avverso.

Il comunicato stampa della FIS: “Dopo un’approfondita consultazione con gli atleti, le loro squadre e le altre parti interessate coinvolte nell’evento, FIS, Swiss-Ski e la Federazione Italiana Sport Invernali (FISI) hanno concordato di non includere Zermatt/Cervinia nel progetto di calendario alpino 2024/25.

Le prime gare transfrontaliere di Coppa del Mondo alpino hanno fatto parte dei calendari maschile e femminile nelle stagioni 2022/23 e 2023/24 ma non hanno potuto essere disputate a causa delle condizioni meteorologiche sfavorevoli in entrambi gli anni.

La FIS desidera ringraziare gli atleti per il loro prezioso feedback e tutte le parti interessate per le discussioni produttive. Le tre federazioni utilizzeranno i prossimi mesi per trovare possibili strade e soluzioni per future gare di Coppa del Mondo a Zermatt e Cervinia. Il Comitato Organizzatore locale, Zermatt e Cervinia analizzeranno queste proposte in modo costruttivo“.