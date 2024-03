Sci alpino, i qualificati del gigante per le finali di Coppa del Mondo a Saalbach: presenti quattro azzurri

Il gigante maschile di Kranjska Gora, in Slovenia, è stato cancellato: si trattava dell’ultima gara della specialità in calendario prima delle finali di Saalbach, riservata ai primi 25 della classifica di specialità, al vincitore dei Mondiali junior ed a tutti gli atleti che, pur non essendo nei 25 di specialità, hanno comunque superato i 500 punti nella graduatoria generale.

Con un elenco in divenire per l’ultimo caso, con la cancellazione della gara in questione abbiamo i nomi dei qualificati attraverso la classifica di specialità: per l’Italia saranno al via dell’ultimo gigante della stagione Alex Vinatzer, dodicesimo, Luca De Aliprandini, quindicesimo, Filippo Della Vite, ventiquattresimo, e Giovanni Borsotti, venticinquesimo.

QUALIFICATI FINALI COPPA DEL MONDO – GIGANTE

Primi 25 della classifica di specialità

1 ODERMATT Marco SUI

2 ZUBCIC Filip CRO

3 MEILLARD Loic SUI

4 KRISTOFFERSEN Henrik NOR

5 KRANJEC Zan SLO

6 STEEN OLSEN Alexander NOR

7 TUMLER Thomas SUI

8 McGRATH Atle Lie NOR

9 RADAMUS River USA

10 FELLER Manuel AUT

11 SCHWARZ Marco AUT

12 VINATZER Alex ITA

13 SCHMID Alexander GER

14 CAVIEZEL Gino SUI

15 DE ALIPRANDINI Luca ITA

16 VERDU Joan AND

17 FAVROT Thibaut FRA

18 BRENNSTEINER Stefan AUT

19 HAUGAN Timon NOR

20 PINTURAULT Alexis FRA

21 HAASER Raphael AUT

22 KILDE Aleksander Aamodt NOR

23 MAES Sam BEL

24 DELLA VITE Filippo ITA

25 BORSOTTI Giovanni ITA

Campione del Mondo Junior

26 SARCHETT Ryder USA

Atleti con più di 500 punti in Coppa del Mondo (l’elenco potrebbe allungarsi dopo l’ultimo slalom)

27 SARRAZIN Cyprien FRA

28 KRIECHMAYR Vincent AUT