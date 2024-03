Sci alpino, gli italiani al via nelle gare veloci delle Finali di Coppa del Mondo: Brignone vuole chiudere in bellezza a Saalbach

La lunga stagione dello sci alpino sta per volgere al termine, in vista del secondo e ultimo weekend delle Finali di Coppa del Mondo 2023-2024 in programma a Saalbach. La località austriaca, dopo aver ospitato lo scorso fine settimana le specialità tecniche, sarà teatro da venerdì 22 a domenica 24 marzo delle ultime gare riservate alla velocità.

Ricordiamo che vengono ammessi alle Finali di Coppa del Mondo solamente i primi 25 classificati nelle rispettive graduatorie di specialità, oltre ai campioni del mondo juniores in carica e (a prescindere dalla presenza nella top25) a chi vanta oltre 500 punti nella WCSL generale assoluta. In assenza di Florian Schieder, che ha messo fine anzitempo alla sua stagione operandosi al ginocchio, saranno nove in tutto gli azzurri impegnati nei prossimi giorni a Saalbach.

In campo maschile vedremo in azione Guglielmo Bosca, Dominik Paris e Mattia Casse in entrambe le prove veloci, mentre Max Perathoner prenderà parte alla discesa libera in qualità di Campione del Mondo juniores di specialità. Al femminile saranno protagoniste invece Federica Brignone, Marta Bassino e Laura Pirovano, con l’aggiunta di Roberta Melesi in SuperG e di Nicol Delago in discesa.