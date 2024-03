Sci alpino, Federica Brignone comanda con margine la prima manche del gigante di Saalbach

Il cuore e l’orgoglio fino alla fine. Federica Brignone ci prova fino alla fine e mette pressione a Lara Gut-Behrami con una prima manche di altissimo livello nel gigante delle finali di Coppa del Mondo. La valdostana ha fatto quasi il vuoto e si proietta verso quella vittoria che è l’unica speranza per tenere aperta la lotta per la sfera di cristallo. Certo serve anche la complicità dell’elvetica, che si è limitata a gestire e ha chiuso all’ottavo posto a quasi due secondi dall’azzurra.

Brignone è stata davvero eccellente, firmando il miglior tempo in ogni settore della pista. Nonostante una piccola sbavatura nella parte finale, l’azzurra ha concluso con un bel vantaggio su tutte le avversarie. La più vicina è la norvegese Thea Louise Stjernesund, staccata di 48 centesimi dalla valdostana, mentre al terzo posto c’è la neozelandese Alice Robinson, il cui ritardo sale a 85 centesimi.

Ai piedi del podio attualmente ci sono le norvegese Mina Fuerst Holtmann (+0.98) e Ragnhild Mowinckel (+1.31), rispettivamente quarta e quinta. Sesta posizione per l’austriaca Julia Scheib (+1.64) davanti alla croata Zrinka Ljutic (+1.66) e come detto ad una Lara Gut-Behrami (+1.67), probabilmente molto in controllo.

Nono posto per la francese Clara Direz (+1.83), mentre completa la Top-10 Marta Bassino (+1.84), che non è riuscita a sfruttare il pettorale numero uno, non trovando ritmo e velocità lungo tutto il tracciato.