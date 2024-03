Sci alpino, calendario Coppa del Mondo Are 2024: orari, tv, streaming. In programma gigante e slalom

Dopo settimane dedicate alla velocità e anche con molti problemi per le difficili condizioni del meteo, la Coppa del Mondo femminile vivrà il suo penultimo appuntamento prima delle finali di Saalbach e sarà una due giorni tutta sulle prove tecniche. Si gareggia ad Are in Svezia ed in programma ci sono un gigante (sabato) ed uno slalom (domenica).

C’è davvero grandissima attesa per il ritorno alle gare di Mikaela Shiffrin. L’americana è fuori da alcune settimane dopo la caduta nella discesa di Cortina e da capire c’è sicuramente la sua condizione. Dopo lo stop di Shiffrin, chi non ha più perso in colpo è Lara Gut-Behrami, con l’elvetica che è vicinissima a conquistare la coppa generale, ma anche quella di specialità, con la matematica certezze che potrebbe arrivare proprio nel weekend.

In casa Italia fari puntati soprattutto su Federica Brignone, reduce dalla splendida vittoria in superG a Kvitfjell e che vorrà provare a chiudere al meglio la sua stagione, cercando di difendere anche il suo secondo posto nella classifica generale di Coppa del Mondo.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming delle gare di Are, valide per la Coppa del Mondo femminile 2023-2024 di sci alpino. Gli eventi saranno trasmessi in diretta tv su Rai Sport HD ed Eurosport 1; in diretta streaming su Discovery+, Sky Go, Now Tv, DAZN; in diretta live scritta su OA Sport.

CALENDARIO COPPA DEL MONDO ARE

Sabato 9 Marzo

ore 10.30 Prima manche gigante femminile Are (Svezia)

ore 13.30 Seconda manche gigante femminile Are (Svezia)

Domenica 10 Marzo

ore 10.30 Prima manche slalom femminile Are (Svezia)

ore 13.30 Seconda manche slalom femminile Are (Svezia)

COPPA DEL MONDO ARE 2024: COME VEDERE LE GARE IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai Sport HD, Eurosport 1

Diretta streaming: RaiPlay; Discovery+, Sky Go, Now Tv, DAZN

Diretta live testuale: OA Sport

FOTO: LaPresse