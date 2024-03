Sci alpino, Alex Vinatzer arpiona la seconda manche col brivido. Per quanti centesimi si è salvato ad Aspen

Alex Vinatzer si è qualificato con il brivido alla seconda manche dello slalom di Aspen, prova valida per la Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino. L’italiano si era presentato al cancelletto di partenza con grandi motivazioni, pronto a strabiliare nella sua specialità di riferimento dopo l’eccellente quinto posto raccolto nel gigante di ieri, sempre nella località statunitense (miglior tempo nella seconda manche, battendo Sua Maestà Marco Odermatt).

L’altoatesino, transitato al primo intermedio con un ritardo di nove centesimi dal migliore in quel settore (lo svizzero Loic Meillard), ha commesso un gravissimo errore. Con grande destrezza l’azzurro è riuscito a restare sul tracciato e a passare correttamente tra i pali, ma ha perso tantissimo ed è giunto al traguardo con un ritardo di addirittura 3.34 dal francese Clement Noel.

Si temeva che Alex Vinatzer, in gara con il pettorale numero 8, non riuscisse a qualificarsi per la seconda manche, in programma questa sera (ore 21.00 italiane). Il 24enne ha assistito alla gara dei propri avversari per rientrare tra i migliori 30 ed è stato in grado di staccare il biglietto per la seconda parte di gara con il 27mo tempo, salvandosi dall’eliminazione per 28 centesimi (il primo degli esclusi è il croato Matej Vidovic a 3.62).

L’auspicio è che Alex Vinatzer riesca a resettare e a rendersi protagonista di una bella rimonta. Al comando Noel con 27 centesimi su Meillard, il norvegese Henrik Kristoffersen è terzo ad addirittura 1.07 e con quattro centesimi di margine sul connazionale Alexander Steen Olsen. Quinto il britannico Dave Ryding a 1.28, sesto il tedesco Linus Strasser a 1.37. Il migliore degli italiani è Tommaso Sala, ottavo a 1.52 e unico qualificato alla seconda manche insieme a Vinatzer.