Scherma, nove sciabolatrici azzurre in tabellone ad Atene

Si è aperta la tre giorni della Coppa del Mondo di sciabola femminile ad Atene. In attesa della giornata di domenica e della fondamentale prova a squadre in chiave qualificazione olimpica, oggi si sono tenute le qualificazioni per la gara individuale che si terrà domani.

Saranno nove le azzurre presenti in tabellone. L’unica già qualificata grazie al ranking era Martina Criscio e dopo la fase a gironi si sono subito aggiunte Irene Vecchi, Michela Battiston, Eloisa Passaro, Chiara Mormile e Claudia Rotili.

Giulia Arpino, Benedetta Fusetti e Rossella Gregorio hanno dovuto superare gli assalti preliminari, dove, invece, sono state eliminate Rebecca Gargano, Alessia Di Carlo e Michela Landi.

Come detto in precedenza domenica ci sarà la prova a squadre. Il quartetto scelto dal CT Nicola Zanotti è lo stesso che ha concluso al secondo posto a Lima (Michela Battiston, Martina Criscio, Chiara Mormile e Irene Vecchi). Le azzurre hanno bisogno di un nuovo ottimo risultato per migliorare la loro posizione nel ranking olimpico.