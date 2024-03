Scherma: le sciabolatrici azzurre a caccia del pass olimpico. La strada per Parigi passa prima da Sint Niklaas

Missione Parigi 2024! Comincia domani un fine settimana decisivo le sciabolatrici italiane, visto che in programma in Belgio a Sint Niklaas c’è l’ultima tappa di Coppa del Mondo, che rappresenta anche l’ultimo appuntamento per staccare il pass olimpico.

I Giochi del prossimo mese di luglio sembravano lontanissimi per le azzurre, soprattutto dopo i deludenti risultati di Europei e Mondiali, che hanno clamorosamente rimesso in discussione una qualificazione che sembrava abbastanza tranquilla. Il ritorno di Irene Vecchi ha probabilmente ridato un po’ di serenità all’interno del gruppo, che si è ricompattato, trovando due fondamentali risultati prima a Lima (secondo posto) e poi ad Atene (quarto).

L’attenzione è ovviamente rivolta alla prova a squadre domenicale ed il CT Nicola Zanotti non cambia assolutamente il proprio quartetto, che vedrà ancora protagoniste Michela Battiston, Martina Criscio, Chiara Mormile ed Irene Vecchi. L’Italia si trova in una situazione davvero di grande conforto, ma non bisogna fare troppi calcoli e vivere assalto dopo assalto.

L’Italia al momento è la migliore nazione europea al di fuori delle prime quattro del ranking e dunque sarebbe qualificata per Parigi 2024. Uno status che le azzurre devono assolutamente difendere dall’assalto della Bulgaria, che proverà un ultimo disperato tentativo per il sorpasso in Belgio. All’Italia basta un quinto posto per essere sicura di stare davanti alle magiare, che in ogni caso devo addirittura spingersi fino ad un improbabile successo finale.

Se l’assalto bulgaro non fa troppa paura, qualche preoccupazione in più può metterla l’altra situazione fuori dal controllo azzurro. L’Ucraina attualmente occupa il quarto posto del ranking, ma potrebbe essere superata dagli Stati Uniti, quinti ma già con il pass olimpico in tasca (sono nettamente la miglior nazione americana nel ranking). Un sorpasso delle americane metterebbe l’Italia fuori dalla corsa per Parigi 2024, ma deve comunque succedere qualcosa di abbastanza clamoroso: infatti le statunitensi sono obbligare ad arrivare minimo in finale e sperare che le ucraine non raggiungano la semifinale, oppure vincere la finale ma non contro l’Ucraina.

L’appuntamento è fissato per la giornata di domenica, con la fondamentale prova a squadre che vedrà i suoi primi assalti dalle 9.00. Le azzurre intravedono Parigi, ma c’è ancora un ultimo sforzo da fare per raggiungere il traguardo finale.