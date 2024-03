Quante medaglie per l’Italia a Parigi 2024? La stima di Ambesi: “60 difficile, 50 non sarebbe clamoroso”

L’Italia si presenterà con grandi ambizioni alle Olimpiadi di Parigi 2024. Dopo aver conquistato il sontuoso bottino di quaranta medaglie ai Giochi di Tokyo 2020 (10 ori, 10 argenti, 20 bronzi), contornato da alcuni trionfi epocali come i cinque nell’atletica leggera (tra cui emerge di forza quello leggendario di Marcell Jacobs sui 100 metri), il Bel Paese si è distinto nei vari contesti internazionali nel corso degli ultimi tre anni e vorrà proseguire sull’onda dell’entusiasmo anche nella capitale francese.

La nostra Nazione ha tutte le carte in regola per togliersi diverse soddisfazioni, per rimpinguare il risultato ottenuto nell’ultima edizione della rassegna a cinque cerchi e per confermarsi nella top-10 del medagliere. Il record di medaglie d’oro è pari a 14 (ottenuto a Los Angeles 1984, quinto posto nel medagliere), il miglior piazzamento nel medagliere è il secondo posto a Los Angeles 1932 (terzi a Roma 1960 con 13 titoli), il primato assoluto di medaglie è il 40 ottenuto nella capitale giapponese.

Massimiliano Ambesi ha voluto fare la propria previsione nel corso dell’ultima puntata di Salotto Bianco, trasmissione del canale YouTube di OA Sport: “Sento previsioni su Parigi anche di 60 medaglie, ma è difficile. Anche se non dobbiamo mai dimenticare che manca la Russia. A 50 ci puoi arrivare e se ci arrivi non è che hai fatto una roba clamorosa, più o meno ti sei espresso sul livello che hai avuto nel quadriennio. Poi ci può essere la sorpresa in positivo o in negativo“.