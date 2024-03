Scherma, la francese Balzer vince ad Atene. Michela Battiston ai piedi del podio

Festeggia la francese Sara Balzer nella tappa di Coppa del Mondo di sciabola femminile ad Atene. Si tratta della quarta affermazione in carriera per la transalpina, che ha sconfitto nell’ultimo atto la spagnola Lucia Martin-Portugues con un perentorio 15-8.

In semifinale Balzer era riuscita a fare suo il derby francese con la connazionale Manon Apithy-Brunet all’ultima stoccata per 15-14. Con il medesimo punteggio e sempre all’ultima stoccata anche Martin-Portugues ha battuto nell’altra semifinale l’ucraina Olga Kharlan.

Si ferma ai piedi del podio il cammino di Michela Battiston, che è stata proprio battuta da Balzer nei quarti di finale con il punteggio di 15-5. Una buonissima prova quella della friulana, che negli ottavi aveva dominato contro la cinese Shao Yaqi per 15-3.

Balzer giustiziera delle azzurre, visto che la transalpina ha messo fine alla corsa di Irene Vecchi negli ottavi (15-7). Fuori ai sedicesimi Eloisa Passaro, Rossella Gregorio e Chiara Mormile, con quest’ultime battute all’ultima stoccata per 15-14 rispettivamente dall’americana Skarbonkiewicz e dalla cinese Shao.

Domani si terrà la prova a squadre, importantissima per l’Italia in ottica qualificazione olimpica. Il CT Nicola Zanotti ha scelto lo stesso quartetto che ha concluso al secondo posto a Lima. In pedana ci saranno dunque Martina Criscio, Michela Battiston, Irene Vecchi e Chiara Mormile.