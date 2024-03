Scherma, gli sciabolatori si giocano tutto a Budapest. Doppio appuntamento per la spada

Dopo aver staccato il biglietto per Parigi con le sciabolatrici nello scorso weekend, all’appello mancano solo i loro colleghi sciabolatori. Una lista che deve essere ancora completata, ma che si spera venga fatto in quest’ultimo fine settimana di Coppa del Mondo a Budapest, dove Samele e compagni si presentano con un solo ed unico obiettivo: conquistare il pass per Parigi 2024.

La situazione per l’Italia è al momento favorevole, visto che occupa la quinta posizione nel ranking olimpico e sarebbe la migliore tra le nazioni europee non presenti tra le prime quattro della classifica. Bisogna respingere l’assalto di quella Germania, battuta a a Padova in una delicatissima sfida per il quinto posto.

Un doppio quinto posto nelle ultime uscite (Tbilisi e Padova) per gli azzurri, che dovranno provare a migliorarsi per blindare in maniera definitiva la qualificazione e provare anche a spingersi dentro quelle quattro posizioni del ranking che possono anche aiutare in chiave tabellone a Parigi 2024.

Se l’attenzione è rivolta soprattutto sulla sciabola maschile, il fine settimana schermistico propone anche gli appuntamenti della Coppa del Mondo di spada. Gli uomini sono impegnati a Tbilisi, mentre le donne saranno di scena a Nanchino. I due quartetti hanno già staccato la qualificazione olimpica, ma in ogni caso sarà importante trovare un buon risultato in un test comunque probante.

Inoltre si cerca un guizzo anche dal punto di vista individuale, con davvero tante carte sia al maschile sia al femminile per l’Italia. Soprattutto tra gli uomini cerca riscatto dopo un periodo un po’ opaco Davide Di Veroli, senza dimenticare un Federico Vismara in grande spolvero in questa stagione, mentre al femminile si cerca un guizzo per confermarsi non solo come squadra.