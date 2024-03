Scherma, Filippo Macchi centra il podio a Washington. Vince l’americano Itkin

Dominio dei padroni di casa nel Grand Prix di fioretto a Washington. Se al femminile è arrivato il successo di Lee Kiefer, al maschile è stato il turno di Nick Itkin. L’americano si è imposto nell’ultimo atto contro il francese Enzo Lefort con il punteggio di 15-12. Fa festa anche l’Italia, con il secondo podio di giornata dopo quello di Arianna Errigo, visto che Filippo Macchi ha concluso al terzo posto.

Il fiorettista toscano è stato sconfitto proprio da Itkin in semifinale con il punteggio di 15-6. La porta per il secondo podio stagionale si è aperta per Macchi con il successo per 15-11 nel derby azzurro dei quarti di finale contro Guillaume Bianchi, che aveva battuto in precedenza il numero uno del mondo, Ka Long Cheung per 15-13.

Macchi era uscito vincitore agli ottavi di finale in un altro derby, questa volta contro Damiano Di Veroli con il punteggio di 15-9. Sempre agli ottavi sono usciti ben tre azzurri: Tommaso Marini, numero due del ranking, è stato battuto dal giapponese Kazuki Imura per 15-9, sempre con lo stesso punteggio Daniele Garozzo si è fermato con il vincitore di giornata Nick Itkin, mentre Giulio Lombardi ha perso all’ultima stoccata con l’americano Andrew Chen per 14-13.

Eliminazione nei sedicesimi di finale per Francesco Ingargiola (15-12 contro il giapponese Imura); mentre al primo assalto di giornata si sono fermati Davide Filippi (15-12 con il polacco Jurkiewicz) ed Alessio Foconi, battuto all’ultima stoccata per 15-14 dal cinese Wu Bin.