Scherma: a Budapest tappa fondamentale per la sciabola verso Parigi. I convocati dell’Italia

Ultima tappa valida ai fini del ranking olimpico per la Coppa del Mondo di sciabola al maschile: appuntamento in Ungheria, tra venerdì 22 e domenica 24 marzo, a Budapest, dopodiché si chiuderà la classifica che assegnerà i pass in vista dei Giochi di Parigi.

L’Italia è ancora in piena lotta per il biglietto in chiave squadra: gli azzurri sono al momento la miglior formazione europea, dunque se tutto dovesse stabilizzarsi sarebbero qualificati.

Saranno schierati nella gara a squadre di domenica, scelti dal ct Nicola Zanotti, Luigi Samele, Luca Curatoli, Michele Gallo e Pietro Torre.

Spazio per la prova individuale oltre ai quattro già citati anche a Enrico Berrè, Dario Cavaliere, Giacomo Mignuzzi, Giovanni Repetti, Francesco Bonsanto, Edoardo Cantini, Daniele Franciosa e Mattia Rea.