Salto con gli sci, rimandata a domani la prima gara maschile di volo a Vikersund per troppo vento

Il maltempo non concede una tregua quest’oggi a Vikersund, con gli organizzatori che si sono visti costretti ad annullare anche la gara maschile odierna di volo sullo storico trampolino HS240 Vikersundbakken. Condizioni meteo davvero proibitive sulla collina norvegese, che avevano già portato stamattina alla cancellazione della competizione femminile.

Il vento si è rivelato troppo forte anche nel pomeriggio, rendendo impossibile lo svolgimento della prima gara individuale maschile del weekend dopo un primo rinvio di 30 minuti per valutare un eventuale miglioramento della situazione. In attesa dell’ufficialità, questa prova dovrebbe essere comunque recuperata domattina (probabilmente alle ore 11.05) su serie secca.

Invariato l’orario della gara femminile (ore 10.00), mentre non è ancora chiaro se le donne disputeranno una seconda gara come recupero della competizione cancellata oggi. Il programma domenicale verrà chiuso alle ore 15.30 dall’evento finale del Raw Air, riservato ai primi 30 della classifica generale del torneo scandinavo e valevole anche per la Coppa del Mondo di salto e di volo con gli sci 2023-2024.