Salto con gli sci: Kvandal vittoriosa a Oslo su Nika Prevc, 30a Jessica Malsiner

Si è conclusa da poco l’altra competizione di scena oggi a Oslo Holmenkollen per quel che riguarda il salto con gli sci, quella femminile. A portare a casa il successo conclusivo è ancora una norvegese, Eirin Maria Kvandal, che fa così festa assieme a Johann Andre Forfang per un giorno che il suo Paese, e in particolare la capitale, ricorderà a lungo. Ottimo il valore della sua performance: salti da 125.5 e 125 metri con 115.5 e 126.7 punti: fa 242.2, ed è anche l’unica, nella seconda serie, a saltare da stanga 20.

Il tutto in una situazione nella quale le altre big impegnate nella parte finale della stessa serie vanno giù da stanga 22. A pagare le conseguenze dei rapidi cambi di decisione è la tedesca Katharina Schmid, che da prima nella prima serie (per un decimo di punto) finisce per non trovare un buon secondo salto (117 metri), assommando solo 106.8 punti e finendo così al 6° posto a quota 222.4.

Sul podio finiscono la slovena Nika Prevc e l’austriaca Eva Pinkelnig, e in entrambi i casi è una risalita da fuori dalle prime tre posizioni. Il salto di Prevc, in particolare, è il migliore della seconda serie (127.5 metri e 130.2 punti), il che la porta a 240. Sono 231.4 invece i punti di Pinkelnig. In top 5 anche l’altra slovena Ema Klinec (225.3) e la canadese Alexandria Loutitt (224.6).

Detto di Schmid, è settima l’austriaca Jacqueline Seifriedsberger a 216.8, con tre decimi di vantaggio sulla norvegese Silje Opseth. Nona (e in rimonta dal 15° posto) la francese Josephine Pagnier con 213.2, decima la giapponese Sara Takanashi con 211.7. 30° posto per l’unica italiana nella seconda serie, Jessica Malsiner, che salta 108.5 e 110 metri per 84.6 e 80.4 punti, totalizzandone così 165. Dopo aver disputato un’ottima qualificazione, va invece fuori nella prima serie Annika Sieff (35a con 75 punti), mentre è 32a Lara Malsiner con 78.7.