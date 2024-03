Salto con gli sci femminile, Pinkelnig si impone nelle Finali di Coppa del Mondo a Planica. 17ma Sieff

Eva Pinkelnig ha vinto sul trampolino piccolo HS102 di Planica in occasione dell’ultima competizione stagionale della Coppa del Mondo femminile 2023-2024 di salto con gli sci. Sesta affermazione individuale dell’anno nel circuito maggiore per la 35enne austriaca, che si è portata così a quota 15 vittorie e 44 podi in carriera non riuscendo però a bissare la Sfera di Cristallo conquistata 12 mesi fa.

Pinkelnig si è confermata estremamente competitiva sul Normal Hill sloveno, stampando il miglior punteggio in entrambe le serie di gara e trionfando con un margine comunque minimo di soli 2.8 sulla canadese Alexandria Loutitt, mentre il podio è stato completato in terza piazza dalla beniamina locale Nika Prevc con un gap di 9.3 punti dalla testa.

La 19enne slovena, già certa della Coppa del Mondo con un evento d’anticipo, ha chiuso quindi la sua splendida stagione con il podio n.12 (dopo 7 primi e 4 secondi posti). Bella prestazione soprattutto nella seconda serie e quarta piazza finale a Planica per la giapponese Sara Takanashi e 12.7 punti dalla vetta, precedendo di tre lunghezze la norvegese Thea Minyan Bjoerseth. Giornata tutto sommato positiva per l’Italia con Annika Sieff 17ma ed una deludente Lara Malsiner 26ma (su 29 iscritte).