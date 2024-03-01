Salto con gli sci
Classifica Coppa del Mondo salto con gli sci femminile 2023-2024: Nika Prevc vede avvicinarsi Pinkelnig e Ito
CLASSIFICA COPPA DEL MONDO FEMMINILE 2023-2024
1. PREVC Nika SLO 1105
2. PINKELNIG Eva AUT 931
3. ITO Yuki JPN 876
4. SEIFRIEDSBERGER Jacqueline AUT 733
5. LOUTITT Alexandria CAN 728
6. PAGNIER Josephine FRA 697
7. KRIZNAR Nika SLO 687
8. TAKANASHI Sara JPN 604
9. RAUTIONAHO Jenny FIN 530
10. SCHMID Katharina GER 520
26. SIEFF Annika ITA 151
31. MALSINER Lara ITA 60
42. MALSINER Jessica ITA 21
58. AMBROSI Martina ITA 1
Foto: LaPresse