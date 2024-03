Rugby, Sei Nazioni 2024: Italia-Scozia in tv in chiaro su Cielo

Torna questo weekend il Guinness Sei Nazioni 2024 e sabato pomeriggio torna in campo all’Olimpico l’Italia di Gonzalo Quesada che ospiterà a Roma la Scozia. Una sfida importante contro una classica avversaria degli azzurri, ma che troverà una nuova collocazione televisiva rispetto ai primi tre match del torneo.

Tutto il Guinness Sei Nazioni 2024 è trasmesso in esclusiva da Sky Sport, con la Pay Tv che mostra in diretta tutti e 15 i match del torneo seniores. In particolare, le partite che vedranno in campo l’Italia sono trasmesse su Sky Sport Uno, ma anche in chiaro su TV8, mentre gli altri incontri vanno in onda su Sky Sport Arena. Inoltre, i match degli azzurri si possono vedere anche in streaming su Sky Go e Now e su tv8.it.

Per la sfida con la Scozia, però, il match si va ad accavallare con il Motomondiale. E su TV8 il weekend sarà dedicato alle due ruote, con il sabato – in particolare – che vedrà dalle 12 prove libere della Moto GP seguite poi dalle qualifiche alle 12.40. A seguire le qualifiche di Moto3 e Moto2 e infine alle ore 17 la Sprint Race. Per questo, per il match con la Scozia, la trasmissione in chiaro degli azzurri cambia casa. La diretta televisiva in chiaro di Italia-Scozia, dunque, verrà trasmessa su Cielo, con anche diretta streaming sul sito cielotv.it.

CALENDARIO ITALIA-SCOZIA RUGBY SEI NAZIONI 2024

Sabato 9 marzo

Ore 15.15 Italia-Scozia – Diretta TV su Sky Sport Uno e Cielo

PROGRAMMA ITALIA-SCOZIA: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno e Cielo

Diretta streaming: Sky Go, Now e cielotv.it

Diretta Live testuale: OA Sport