Rugby, Scarlets-Benetton 16-13: trevigiani rimontati e sconfitti nel 12° turno dell’URC

Bruciante sconfitta, quella maturata al Parc Y Scarlets, nel dodicesimo turno dello United Rugby Championship 2023-2024, per il Benetton: i trevigiani, dopo aver chiuso in vantaggio la prima frazione per 3-13, nella ripresa subiscono un parziale di 13-0 e vengono battuti dagli Scarlets per 16-13.

Nel primo tempo i padroni di casa passano a condurre dopo 3′ col piazzato di Costelow, ma già al 5′ gli ospiti pareggiano i conti con la punizione di Umaga. Il sorpasso del Benetton si concretizza al 12′ con la meta di Ratave convertita dallo stesso Umaga, il quale al 20′ trova, ancora dalla piazzola, il 3-13 con cui si va al riposo.

La reazione dei padroni di casa arriva nella ripresa: Costelow accorcia dalla piazzola con due calci al 51′ ed al 56′, portando lo score sul 9-13, poi a tempo ampiamente scaduto si concretizza la beffa per il Benetton, con la meta di Swart all’83’, trasformata da Costelow, per il 16-13 finale.