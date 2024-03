Rugby: Italia, ecco tutti i test match del 2024

Archiviato il Guinness Sei Nazioni 2024, con l’Italia che ha conquistato un pareggio in Francia e poi le vittorie sulla Scozia a Roma e con il Galles a Cardiff, è già arrivato il momento di guardare ai prossimi impegni degli azzurri. Con i tre risultati utili consecutivi la squadra di Gonzalo Quesada è salita all’ottavo posto del ranking mondiale, mettendo nel mirino l’Argentina. Ma tra quest’estate e novembre avrà davanti a sé sei sfide non semplici.

Si inizierà con le Summer Series a luglio. Gli azzurri esordiranno nel weekend del 5/7 luglio in casa delle Samoa, formazione attualmente quattordicesima nel ranking mondiale, prima di spostarsi una settimana dopo nelle Tonga, formazione che segue proprio Samoa nel ranking. La sfida che chiuderà il trittico nel Pacifico vedrà l’Italia scendere in campo domenica 21 a Sapporo contro il Giappone.

Dopo il tour estivo, l’Italia si ritroverà in autunno per le tradizionali Autumn Nations Series. Anche in questo caso si tratterà di un trittico da non perdere. Si inizierà sabato 9 novembre proprio contro quell’Argentina che al momento ci precede nel ranking, per poi affrontare una settimana dopo la Georgia, fresca vincitrice del Sei Nazioni B e tredicesima forza mondiale. Infine, si chiuderà sabato 23 novembre contro i fortissimi All Blacks neozelandesi.

Questi i prossimi impegni del 2024 dell’Italrugby, chiamata a confermare quanto di buono si è visto nelle ultime settimane di Sei Nazioni. Al momento non si sanno ancora le sedi delle partite interne di novembre, anche se rumors parlavano di un possibile ritorno della Nuova Zelanda allo Stadio San Siro di Milano. Ma sono voci e le conferme arriveranno nelle prossime settimane.