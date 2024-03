Ranking WTA, cosa deve fare Camila Giorgi a Indian Wells per tornare in top100

Una vittoria che fa tanto morale per Camila Giorgi. La marchigiana ha dominato la scena nel primo turno del WTA1000 di Indian Wells, battendo la britannica Kate Boulter (n.27 del ranking), reduce dal successo nel WTA500 di San Diego. La marchigiana si è imposta con il punteggio di 6-3 6-2 e ora sarà in rotta di collisione con la ceca Linda Noskova (n.26 del seeding).

Un risultato che ha permesso a Camila quantomeno di non risentire della scadenza di -35 punti in classifica generale, che avrebbe ulteriormente appesantito la situazione. L’azzurra è attualmente n.106 del ranking WTA e per riuscire a rientrare nella top-100 cosa dovrà fare?

Sarebbe necessario vincere due partite, quindi battere Noskova, cosa tutt’altro che semplice, e molto probabilmente la n.1 del mondo Iga Swiatek al terzo turno. Inutile definire complicata questa sfida, nell’eventualità. Pertanto a Giorgi servirà veramente qualcosa di speciale per scalare la graduatoria come lei vorrebbe.

È anche vero che la tennista nostrana ha dimostrato in passato di trovare nel suo tennis soluzioni che possono mettere in difficoltà anche rivali altamente qualificate, vedremo se accadrà nel corso del torneo. Di seguito le varie proiezioni:

PROIEZIONI RANKING WTA CAMILA GIORGI – INDIAN WELLS 2024

Ranking al 4 marzo: n.106, 691 punti.

Scadenza del 18 marzo: 35 punti

Ranking virtuale con la qualificazione al secondo turno: n.107, 691 punti.

Ranking virtuale con la qualificazione al terzo turno: n.102, 721 punti.

Ranking virtuale con la qualificazione agli ottavi di finale: n.93, 776 punti

Ranking virtuale con la qualificazione ai quarti di finale: n.81, 871 punti

Ranking virtuale con la qualificazione alle semifinali: n.65, 1.046 punti

Ranking virtuale con la qualificazione alla Finale: n.41, 1.306 punti

Ranking virtuale con la vittoria del torneo: numero 28, 1656 punti.