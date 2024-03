Ranking WTA (4 marzo 2024): Jasmine Paolini sempre in top-15, Swiatek al comando

Non ci sono sostanziali novità nell’aggiornamento settimanale del ranking WTA. La polacca Iga Swiatek è sempre al vertice, precedendo la bielorussa Aryna Sabalenka e l’americana Coco Gauff. Sarà interessante comprendere cosa accadrà in vista del Sunshine Double, dal momento che i 1000 di Indian Wells e di Miami potrebbero dare un connotato diverso alla top-10.

In questo contesto, Jasmine Paolini, dopo la fantastica settimana a Dubai, si sta preparando per essere pronta agli appuntamenti negli States, augurandosi di mettere ulteriore fieno in cascina. La toscana vuol sfruttare il momento favorevole nel suo tennis e le condizioni di gioco in California e in Florida potrebbero adattarsi alle proprie caratteristiche. Nei fatti Jasmine è stabilmente in top-15 (n.14).

RANKING WTA

Lunedì 4 marzo 2024

1. Iga Swiatek 10105

2. Aryna Sabalenka 8725

3. Coco Gauff 6975

4. Elena Rybakina 6848

5. Jessica Pegula 5145

6. Ons Jabeur 4173

7. Marketa Vondrousova 4070

8. Qinwen Zheng 4040

9. Maria Sakkari 3565

10. Jelena Ostapenko 3548

14. Jasmine Paolini 2700

Parlando delle altre italiane, sono altre quattro a far parte del gruppo delle migliori 100 giocatrici: Lucia Bronzetti (n.53), Martina Trevisan (n.59), Elisabetta Cocciaretto (n.60) e Sara Errani (n.100). Quest’ultima è in gioco per entrare nel tabellone principale del 1000 di Indian Wells e vedremo se Sarita, con la solita grinta, riuscirà a centrare questo obiettivo.

TOP TEN ITALIANE

14. Jasmine Paolini 2700

53. Lucia Bronzetti 1192

59. Martina Trevisan 1125

60. Elisabetta Cocciaretto 1114

100. Sara Errani 727

106. Camila Giorgi 691

154. Lucrezia Stefanini 481

240. Nuria Brancaccio 313

274. Silvia Ambrosio 272

308. Giorgia Pedone 232