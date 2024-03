Rally Kenya 2024, Rovanpera fa il vuoto dopo la seconda tappa. Problemi per Evans e Neuville

La seconda tappa del Safari Rally 2024 è andata in archivio con numerosi colpi di scena sullo sterrato del Kenya, in attesa del Super Sunday in cui verranno assegnati altri punti bonus (tra la classifica di giornata e la Power Stage conclusiva) per questo terzo appuntamento stagionale del Mondiale WRC. Nel frattempo i primi 18 punti del weekend vanno a Kalle Rovanpera, sin qui dominatore assoluto dell’evento.

Il fenomeno finlandese della Toyota, già leader dopo le prime sette speciali, ha continuato a dettare legge anche nelle 6 Stage odierne rifilando distacchi abissali al resto della concorrenza anche grazie alle disavventure dei suoi avversari più accreditati. Il due volte campione iridato, impegnato nel 2024 come pilota part-time, vanta un margine di oltre 2 minuti (2’08”) sul suo primo inseguitore in classifica generale, il giapponese Takamoto Katsuta.

Alle spalle delle due Toyota troviamo in terza posizione la Ford Puma Rally1 del francese Adrien Fourmaux a 3’13” dalla testa, mentre devono accontentarsi del quarto e quinto posto provvisorio rispettivamente Elfyn Evans (a 5’35”) e Thierry Neuville (a 11’48”). Il gallese della Toyota ha riportato in tutto 3 forature nell’arco della giornata, mentre il belga ha dovuto fare i conti con un problema al motore della sua Hyundai i20 N Rally1.