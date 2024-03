NASCAR, festa di Pasqua a Richmond per la Cup Series

La NASCAR Cup Series torna su ovale dopo una breve parentesi su road course nel noto Circuit of The Americas, sede del Gran Premio degli Stati Uniti per quanto riguarda il Mondiale di F1 e non solo. Appuntamento da non perdere questo fine settimana dal Richmond Raceway, short-track unico nel proprio genere che prende posto in calendario nella domenica di Pasqua al posto del round sterrato di Bristol.

Il tracciato di questo week-end si colloca nello Stato della Virginia, la metratura complessiva è di 0.750 miles (1.207 km). Sono quattro le curve che caratterizzano uno degli impianti più storici del calendario, la pendenza delle pieghe è di 14 gradi

L’osservato speciale all’interno dell’America’s Premier Short Track è Kyle Busch. Il due volte campione della categoria vanta infatti il numero record di cinque affermazioni ( (2009, 2010, 2011, 2012, 2018), il #8 del RCR (Chevy) ha la chance di eguagliare le sei gioie di Richard Petty (1961, 1967, 1971, 1972, 1973, 1975).

Oltre al ‘King’ ed al nativo di Las Vegas segnaliamo nella storia le affermazioni di Joey Logano (2014, 2017), Denny Hamlin (2022), Alex Bowman (2021), Kyle Larson (2023), piloti ancora presenti all’interno dello schieramento della NASCAR Cup Series.

La sfida di Richmond si tiene per la prima volta nel giorno di Pasqua a discapito del round Bristol. La NASCAR continua in ogni caso a correre in un fine settimana ‘speciale’, risparmiato negli anni come una delle due pause previste da febbraio a novembre.