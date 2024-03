Quanti soldi ha guadagnato Mattia Furlani con l’argento ai Mondiali? Montepremi e cifre

Mattia Furlani ha tuonato in maniera sontuosa tra i grandi dell’atletica leggera, conquistando una splendida medaglia d’argento nel salto in lungo ai Mondiali Indoor. Il 19enne laziale ha firmato un valido balzo da 8.22 metri, ovvero la stessa misura del greco Miltiadis Tentoglou. Il Campione Olimpico e del Mondo ha prevalso in virtù della seconda miglior misura (8.19 contro 8.10), ma oggi l’azzurro ha fatto tremare il dominatore assoluto della specialità e può guardare con grande ottimismo verso l’intensa estate che prevede gli Europei di Roma a inizio giugno e le Olimpiadi di Parigi 2024 ad agosto.

Il risultato odierno ha un’enorme rilevanza dal punto di vista agonistico e sportivo, ma ha un interessante risvolto sotto il profilo economico. Quanti soldi ha guadagnato Mattia Furlani conquistando la medaglia d’argento ai Mondiali Indoor? Il montepremi risulta abbastanza interessante, visto che stiamo parlando di 20.000 dollari statunitensi (circa 18.420 euro). L’assegno sarebbe stato ancora più generoso se fosse riuscito a portare a casa il titolo. Il greco Miltiadis Tentoglou ha infatti festeggiato con 40.000 dollari (circa 36.840 euro).

QUANTI SOLDI HA GUADAGNATO MATTIA FURLANI AI MONDIALI?

20.000 dollari statunitensi (circa 18.420 euro).