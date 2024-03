Quanti soldi guadagna Jannik Sinner con la semifinale a Indian Wells? L’assegno diventa succulento

Jannik Sinner ha letteralmente spazzato via Jiri Lehecka e si è qualificato alle semifinali del Masters 1000 di Indian Wells. Il tennista italiano ha surclassato il ceco in due rapidissimi set e si è così guadagnato il diritto di proseguire la propria avventura sul cemento statunitense. Il fuoriclasse altoatesino ha chiuso i conti con lo schiacciante punteggio di 6-3, 6-3 e sabato 16 marzo tornerà in campo per fronteggiare il vincente del confronto tra lo spagnolo Carlos Alcaraz e il tedesco Alexander Zverev.

Il 22enne ha rispettato il pronostico della vigilia contro il numero 32 del ranking ATP e ha così infilato la 19ma vittoria consecutiva (la sedicesima in stagione), confermando uno stato di forma semplicemente eccezionale. L’attuale numero 3 del mondo salirà di un gradino nella graduatoria internazionale se Alcaraz perderà con Zverev o, in caso contrario, se batterà l’iberico nello scontro diretto che metterà in palio l’accesso all’atto conclusivo in terra americana.

Il risultato odierno ha una grandissima valenza dal punto di vista tecnico e agonistico, ma ha anche un importante risvolto sotto il profilo economico. Quanti soldi ha guadagnato Jannik Sinner raggiungendo la semifinale al Masters 1000 di Indian Wells? Il leader della ATP Race ha portato a casa un interessante assegno da 325.000 dollari statunitensi (circa 298.600 euro). Il montepremi si alzerà ulteriormente in caso di qualificazione alla finale, raggiungendo 585.000 dollari. Il vincitore del torneo festeggerà con 1,1 milioni di dollari.

QUANTI SOLDI GUADAGNA SINNER CON LA SEMIFINALE A INDIAN WELLS

325.000 dollari statunitensi (circa 298.600 euro).