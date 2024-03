Novak Djokovic salta Miami? Jannik Sinner può avvicinarsi al numero 1

Novak Djokovic non dovrebbe prendere parte al Masters 1000 di Miami, che andrà in scena sul cemento statunitense dal 21 al 31 marzo. Il numero 1 al mondo, reduce dall’eliminazione al secondo turno del Masters 1000 di Indian Wells per mano di Luca Nardi, dovrebbe rinunciare al prossimo grande evento tennistico, come lasciato trapelare dalla stampa serba. Il motivo della decisione sarebbe il livello del proprio tennis, giudicato troppo basso in questo momento dal fuoriclasse balcanico.

Il momento non è di certo dei migliori per Novak Djokovic: sconfitto da Jannik Sinner nella semifinale della Coppa Davis e nella semifinale degli Australian Open, battuto da Nardi in questo appuntamento del Sunshine Double. La rinuncia all’evento di Miami non avrà ripercussioni sul proprio ranking ATP, visto che non ha punti da difendere (lo scorso anno era assente), ma potrebbe essere avvicinato da Jannik Sinner, Carlos Alcaraz e Daniil Medvedev.

Novak Djokovic è primo in classifica con 9.725 punti, Sinner (al momento a quota 8.110 e atteso dai quarti di Indian Wells contro il ceco Jiri Lehecka) si avvicinerà al numero 1 soltanto in caso di vittoria a Miami (lo scorso anno perse in finale contro Medvedev). Il futuro del 37enne è ora tutto da definire. Ad aprile incomincerà la stagione sulla terra rossa: i Masters 1000 di Montecarlo, Madrid e Roma condurranno verso il Roland Garros, vinto lo scorso anno proprio da Novak Djokovic,