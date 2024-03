Quante posizioni guadagna Luca Nardi a Indian Wells nel ranking ATP? Colpaccio da lucky loser. E ora Djokovic..

Una settimana che non si sarebbe mai aspettato, Luca Nardi. Da ko nelle qualificazioni al terzo turno del Masters1000 di Indian Wells, il miglior risultato della sua ancor giovane carriera. Nella notte il ventenne di Pesaro è riuscito a battere Zhang Zhizhen per quella che in carriera è solo la quarta vittoria a livello ATP.

Un successo che gli permette di riguadagnare terreno in classifica. All’inizio della settimana aveva difatti dovuto scartare i 60 punti della finale di Pune, facendolo scendere alla posizione numero 123 nel ranking. Il ripescaggio nel tabellone principale e il successo di stanotte però gli ha fatto riacquisire il terreno perduto, tornando a quota 573 e tornando così nella stessa posizione che occupava nell’ultima settimana di febbraio, la numero 106. Piazzamento che però potrebbe essere messo a rischio dall’ungherese Zsombor Piros, in gara a Szekesfehervar, e dal peruviano Juan Pablo Varillas e il cileno Tomas Barrios Vera, in gioco a Santiago del Cile.

La top 100 adesso torna nuovamente più vicina, distante soltanto 19 punti, quelli che lo separano da Thanasi Kokkinakis. Ma ci sarebbe bisogno di un vero e proprio miracolo sportivo contro Novak Djokovic. Un successo contro il numero 1 al mondo, secondo top 10 affrontato in carriera dopo Stefanos Tsitsipas ad Astana nel 2022, gli farebbe incamerare altri 50 punti che lo proietterebbero fino al novantacinquesimo posto ATP, al pari dell’indiano Sumit Nagal.

ATP, LE PROIEZIONI DI CLASSIFICA DI LUCA NARDI