Quante posizioni guadagna Cobolli nel ranking ATP a Miami? Sorpasso virtuale su Sonego!

Flavio Cobolli ha vinto in rimonta il suo primo incontro nel Masters1000 di Miami. Il giocatore romano si è imposto contro il giapponese Yoshihito Nishioka, mettendo in mostra un grande carattere. Sul suo cammino ci sarà il britannico Cameron Norrie (testa di serie n.30). Una sfida complicata dal momento che il mancino è un tennista ben strutturato su questi campi.

Cobolli dovrà superarsi, elevando il proprio rendimento al servizio e dal lato del rovescio. In classifica, con questo risultato, Flavio è n.60 virtuale (davanti a Lorenzo Sonego) e se dovesse battere Norrie si porterebbe al n.57. In caso di qualificazione al terzo turno è concreta la possibilità di affrontare il n.4 del ranking, Daniil Medvedev, vincitore l’anno passato in Florida.

Il russo giocherà contro l’ungherese Marton Fucsovics e quindi l’incrocio potrebbe verificarsi. Un ostacolo durissimo sul cammino di Cobolli, ma nel tennis non si potrà mai dire. Nel caso in cui il classe 2002 del Bel Paese riuscisse ad andare oltre e ad approdare agli ottavi di finale, andrebbe a concretizzarsi il best ranking (n.50).

Di seguito le possibili variazioni della classifica dell’italiano:

RANKING ATP DI FLAVIO COBOLLI

Ranking al 18 marzo: numero 63, 865 punti.

Ranking virtuale con la qualificazione al secondo turno di Miami: numero 60, 880 punti.

Ranking virtuale con la qualificazione al terzo turno di Miami: numero 57, 900 punti.

Ranking virtuale con la qualificazione agli ottavi di finale di Miami: numero 50, 950 punti.

Ranking virtuale con la qualificazione ai quarti di finale di Miami: numero 43, 1050 punti.

Ranking virtuale con la qualificazione alle semifinali di Miami: numero 31, 1250 punti.

Ranking virtuale con la qualificazione alla Finale di Miami: numero 25, 1480 punti.

Ranking virtuale con la vittoria del torneo di Miami: numero 21, 1850 punti.