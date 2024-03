Quante posizioni guadagna Arnaldi nel ranking ATP: le proiezioni a Miami

Matteo Arnaldi ha superato con autorevolezza lo scoglio rappresentato da Arthur Fils nel primo turno del Masters1000 di Miami. Il ligure ha iniziato molto bene il proprio percorso nel torneo della Florida, guadagnandosi in questo modo il proprio best ranking di n.37 (virtuale). Una situazione ancora in aggiornamento e vedremo fin dove Arnaldi saprà spingersi.

Sul suo cammino ci sarà il kazako Alexander Bublik (testa di serie n.17), giocatore molto imprevedibile e capace di tutto nel bene e nel male in campo. L’azzurro dovrà approfittare dei momenti di vuoto del proprio avversario per sorprenderlo e costruire il vantaggio. In caso di successo, Matteo si porterebbe in classifica a quota 1121 punti, rimanendo sempre al n.37.

In un ipotetico terzo turno ci potrebbe essere uno tra il canadese Denis Shapovalov e il greco Stefanos Tsitsipas (testa di serie n.10) ed entrambi, per motivi diversi, sono temibili: il nordamericano, un po’ come Bublik, è dotato di un tennis incredibile ma disordinato; l’ellenico decisamente più consistente, ma con una criticità dal lato del rovescio molto evidente.

L’approdo agli ottavi di finale si tradurrebbe in 1271 punti (31° posto virtuale). Un percorso che, in caso di prosecuzione, lo potrebbe portare a incrociare il russo Andrey Rublev negli ottavi e Jannik Sinner nei quarti e ciò la dice lunga sulla difficoltà.

Di seguito le possibili variazioni della classifica dell’italiano:

RANKING ATP DI MATTEO ARNALDI

Ranking al 18 marzo: numero 38, 1096 punti.

Ranking virtuale con la qualificazione al secondo turno di Miami: numero 37, 1101 punti.

Ranking virtuale con la qualificazione al terzo turno di Miami: numero 37, 1121 punti.

Ranking virtuale con la qualificazione agli ottavi di finale di Miami: numero 34, 1171 punti.

Ranking virtuale con la qualificazione ai quarti di finale di Miami: numero 31, 1271 punti

Ranking virtuale con la qualificazione alle semifinali di Miami: numero 25, 1471 punti

Ranking virtuale con la qualificazione alla Finale di Miami: numero 22, 1701 punti

Ranking virtuale con la vittoria del torneo di Miami: numero 17, 2071 punti