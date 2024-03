Quante posizioni guadagna Berrettini nel ranking ATP a Phoenix? E se vince la finale…

Matteo Berrettini a Phoenix è risorto come l’araba fenice. Dopo sette mesi di stop dall’infortunio alla caviglia patito allo US Open dello scorso anno, il tennista romano è tornato in campo nel Challenger 175 che già gli aveva dato una gioia nel 2019 e ha raggiunto la finale al termine di una serie di match durissimi.

Berrettini ha giocato tre set contro i francesi Gaston, Cazaux e Atmane, vincendo in tutte e tre le occasioni in rimonta e ha piegato in due tiebreak Vukic in semifinale nella giornata di ieri, in cui è stato costretto a giocare due partite, visti i ritardi accumulati per via della pioggia.

Berrettini oggi giocherà la finale contro Borges e si presenta a questa sfida guadagnando 48 punti e salendo a 470 punti in classifica, scalando quindi 12 posizioni: dalla 154a piazza, virtualmente sarebbe 142° in questo momento. Se vincesse la finale, il balzo sarebbe già notevole, poiché salirebbe a 555 punti al numero 113 del mondo, portandosi ad appena 53 punti dalla top 100.

L’aspetto più importante per Berrettini è ritrovare fiducia, spirito, gioia nel giocare a tennis e voglia di lottare: tutti ingredienti che ha mostrato in questi giorni e che gli potrebbero permettere già dai prossimi tornei di risalire la china in classifica.

RANKING ATP MATTEO BERRETTINI 18 MARZO

Ranking con l’approdo in finale: 470 punti, 142° posto virtuale.

Ranking in caso di vittoria del titolo: 555 punti, 113° posto virtuale.