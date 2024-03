Errani/Paolini devastanti a Miami! Sono in semifinale nel torneo di doppio

Sara Errani e Jasmine Paolini approdano in semifinale nel tabellone di doppio femminile dei Miami Open 2024 di tennis: la coppia azzurra nei quarti regola il duo russo composto da Ekaterina Alexandrova ed Irina Khromacheva con un duplice 6-2 maturato in un’ora e due minuti di gioco. Venerdì nel penultimo atto le italiane affronteranno le statunitensi Sofia Kenin e Bethanie Mattek-Sands.

Nel primo set le azzurre tengono il servizio in apertura al punto decisivo e poi centrano il break a quindici che vale il 2-0. Il controbreak delle russe è immediato ed arriva a zero, ma le italiane allungano ancora al punto decisivo del quarto game e confermano il break tenendo la battuta a quindici e volando sul 4-1. Errani e Paolini confermano ancora l’allungo e si portano sul 5-2, poi nell’ottavo game un nuovo break a quindici consegna loro la frazione sul 6-2 dopo 27 minuti di gioco.

Nella seconda partita l’equilibrio dura fino al 2-2, anche se le russe nel secondo gioco si salvano al deciding point, mentre entrambe le azzurre tengono la battuta a quindici. La musica cambia nel sesto game quando la coppia italiana opera il break a quindici e va sul 4-2, confermando poi lo strappo a zero. Nell’ottavo gioco Errani e Paolini vanno sul 15-40 in risposta ed al punto decisivo chiudono ancora sul 6-2 dopo 35 minuti.

Le statistiche indicano come la coppia azzurra domini la sfida, vincendo 55 punti contro i 33 delle russe, convertendo 5 delle 9 palle break avute a disposizione e cedendo la battuta soltanto in una delle due occasioni concesse alle avversarie. Errani e Paolini fanno meglio sia in quanto a prime messe in campo, 80%-65%, sia in quanto a resa, sia con la prima, 72% contro 42%, sia con la seconda, 63% contro 47%.