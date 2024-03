F1, a che ora la gara del GP di Australia 2024 in tv: programma, streaming, guida Sky e TV8

Dopo le prime due gare di sabato, si torna al format originale in questo fine settimana: il circuito di Albert Park ospita il Gran Premio d’Australia 2024, terzo appuntamento stagionale del Mondiale di Formula 1. Dopo un weekend di pausa, torna protagonista dunque la categoria regina dell’automobilismo globale sulla pista cittadina di Albert Park a Melbourne in una gara che si preannuncia interessante.

Max Verstappen è sicuramente l’uomo da battere, per quanto visto tra Sakhir e Jeddah, ma la differenza nei confronti della Ferrari sembra più labile rispetto ai primi due appuntamenti stagionali: la Rossa sta lavorando bene ed entrambi i piloti hanno feeling con la macchina. Il Drink Team dovrebbe conservare comunque un buon margine sul passo gara, ma gli outsider non mancano, proprio a partire dalla Rossa fino ad arrivare a Mercedes, Aston Martin e McLaren.

La gara del GP d’Australia di F1 verrà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K, mentre la diretta streaming sarà disponibile su Sky Go e NOW. Sarà inoltre possibile vedere la differita in chiaro su TV8. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale dell’evento con aggiornamenti in tempo reale.

CALENDARIO GP AUSTRALIA F1 2024

Domenica 24 marzo

Ore 5.00 Gara a Melbourne (Australia) – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K

PROGRAMMA GP AUSTRALIA F1 2024: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K.

Diretta streaming: Sky Go e NOW

Diretta Live testuale: OA Sport.

TV8 trasmetterà in differita e in chiaro la gara domenica alle 15.00.