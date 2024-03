Puppo incantato da Nardi: “Se questo è il suo diritto…Djokovic ha chiesto una pillola”

Nella puntata odierna di TennisMania, trasmissione condotta da Dario Puppo (giornalista e telecronista di Eurosport) e visibile sul canale Youtube di OA Sport, con ospite Guido Monaco (commentatore tecnico di Eurosport), c’è stato inevitabilmente ampio spazio per la clamorosa impresa notturna di Luca Nardi contro il numero 1 al mondo Novak Djokovic al terzo turno del Masters 1000 di Indian Wells.

“Non avevo visto benissimo Djokovic con Vukic e Nardi mi era piaciuto nel primo match con Zhang, ma non è che mi fossi spinto a tal punto da essere convinto che avesse davvero delle reali possibilità. Dopo 2-3 game mi sono detto: ‘Ma era questo il diritto di Nardi? Non me lo ricordavo così…’. Sono rimasto incantato dal primo set di Nardi, anche se Djokovic sbagliava tantissimo di diritto. Lo avevamo visto negli allenamenti mettersi il manicotto per via del gomito, poi lui in conferenza stampa ha detto di aver giocato male ed è vero, almeno per il primo set“, racconta Puppo.

“Verso la fine del primo set, in un cambio campo, Djokovic dice letteralmente: ‘Pillola di stomaco’. E lì apriti cielo, non vorrà dire che sta male? Si vedeva che non era il Nole a cui siamo abituati. Dal suo angolo gli hanno dato quindi questa cosa effervescente direttamente in bocca, e perde comunque il primo set. Poi l’inizio del secondo è stato surreale, perché va subito avanti di un break il serbo e durante il terzo game succede quel punto in cui serve Djokovic e Nardi sembra fermarsi, quasi non vuole rispondere perché la vede fuori, però c’è il sistema elettronico della chiamata e non viene chiamata out. Lui quindi la butta di là, Djokovic a sua volta la butta di là ma si ferma, e Nardi gli fa il passante vincente. Lì comincia la discussione con il giudice di sedia, in cui Novak voleva il punto o almeno rigiocarlo“, prosegue il giornalista di Eurosport.

Sulla prestazione del pesarese: “Luca Nardi è un ragazzo eccezionale. Il terzo set non credo ancora adesso di averlo visto. Con il diritto ha fatto delle cose incredibili. In queste condizioni con il vento era difficile fare vincenti, e lui ne ha totalizzati 34 di cui 16 nel terzo set. Ha servito anche bene: 91% di prime in campo, faceva praticamente tutti i punti con la prima. A un certo punto i commentatori di Tennis TV hanno tirato fuori una statistica pazzesca durante la partita: nelle ultime 6 partite, gli italiani avevano battuto Djokovic 4 volte. E se elenchiamo questi 5 ko tra Sinner, Musetti e Nardi, sono avvenuti tutti in grandissimi tornei”.

“Fantasticare è bello, ma dobbiamo comunque restare un attimo con i piedi per terra. Sicuramente non è stato il miglior Djokovic, però nel terzo stava giocando bene. Ci sono stati degli scambi davvero intensi. Non ero consapevole che questo fosse Nardi. Lui è stato intelligente ad aspettare una notte in più lì ad Indian Wells, perché era il terzo lucky loser e poteva fare altre scelte, poi è entrato al posto di Etcheverry”, aggiunge Puppo.