Perché Sinner-Vavassori potrebbe venire rinviata a domani: rischio calendario intasato a Miami

Il debutto di Jannik Sinner al Masters 1000 di Miami rischia concretamente di slittare. La città della Florida è stata investita nelle ultime ore da una pioggia torrenziale che non accenna a terminare. E proprio per questo tutto il programma di tennis giornaliero, sia maschile che femminile, può essere rimandato a domani. Tra cui anche la prima del numero 3 al mondo contro Andrea Vavassori.

Secondo le previsioni meteo il maltempo dovrebbe continuare fino alle 21.00 italiane (le 16.00 americane), ma il sole non dovrebbe reggere per troppo tempo: dalle 18.00 locali infatti è prevista nuovamente la pioggia fino a notte inoltrata, rendendo impossibile o quasi poter iniziare a giocare.

Diventa dunque difficile poter vedere in campo Sinner e Vavassori in mezzo al campo quest’oggi. Il match tra i due azzurri è programmato come secondo sul campo centrale, al termine della sfida tra Coco Gauff e Nadia Podoroska; per poter quantomeno cominciare la sfida c’è dunque bisogno di una partita parecchio rapida tra la numero 3 del ranking femminile e la qualificata argentina.

Semmai si dovesse andare verso questo scenario, si rischierebbe dunque un sabato davvero strapieno di tennis all’Hard Rock Stadium di Miami. Per domani sono difatti previsti i match di secondo turno delle altre parti di tabellone maschile e femminile: il rischio di avere i campi davvero intasati è davvero concreto.