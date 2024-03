Pentathlon, Coppa del Mondo Cairo 2024: il Messico vince la staffetta mista davanti a Kazakistan e Corea del Sud

E’ calato il sipario sulla prima tappa della Coppa del Mondo 2024 di pentathlon moderno, andata in scena al Cairo, in Egitto: nella staffetta mista, alla quale non ha preso parte l’Italia, la vittoria è andata al Messico, che ha preceduto il Kazakistan, secondo, e la Corea del Sud, terza.

Il Messico di Mariana Arceo e Duilio Carrillo ha centrato il successo con 1350 punti, andando a precedere il Kazakistan di Lyudmila Yakovleva e Temirlan Abdraimov, secondi a quota 1337, con un distacco di 13″ dai vincitori.

Gradino più basso del podio per la Corea del Sud di Seungmin Seong e Changwan Seo, terza a quota 1322, a 28″, davanti all’Egitto padrone di casa di Malak Ismail e Mohamed Elgendy, quarto con 1315, a 35″. Seguono il Guatemala, quinto, la Cina, sesta, il Giappone, settimo, gli USA, ottavi, ed il Kuwait, nono ed ultimo.