Pattinaggio artistico: quanti spot per l’Italia ai prossimi Mondiali? Amarezza per le coppie

I Campionati Mondiali 2024 di pattinaggio di figura, evento terminato lo scorso weekend in Canada, precisamente a Montrèal, hanno dato un responso molto importante in vista della prossima annata sportiva.

I risultati della rassegna iridata sono stati infatti determinanti per stabilire gli spot validi per la rassegna iridata 2025 di Boston che, ricordiamo, sarà un evento di qualificazione olimpica. Il ghiaccio del Centre Belle in realtà non ha fornito particolari sorprese, anche se rimane un certo rammarico per quanto successo in chiave Italia nelle coppie d’artistico. La sesta e la nona piazza raccolta da Conti-Macii e da Beccari-Guarise ha infatti portato in dote soltanto due posti, contro i tre potenzialmente alla portata.

Benissimo invece in campo maschile, dove i piazzamenti di Nikolaj Memola e di Gabriele Frangipani hanno consentito all’Italia l’impiego di due caselle. Due posti poi anche nella danza sul ghiaccio, complice la brillante medaglia di bronzo conquistata da Charléne Guignard-Marco Fabbri. In campo femminile ci sarà invece un solo posto disponibile.

Nelle altre Nazioni spicca la superiorità degli Stati Uniti, Paese che ha raccolto il massimo degli spot in tre specialità su quattro (tutte tranne coppie d’artistico), tre posti anche per il Giappone (individuale maschie, individuale femminile) e per il Canada (danza sul ghiaccio, coppie d’artistico).

SPOT PATTINAGGIO ARTISTICO MONDIALI 2025

Individuale maschile

USA – 3 spots

Japan – 3 spots

France – 2 spots

Switzerland – 2 spots

Latvia – 2 spots

Italy – 2 spots

Korea – 2 spots

Danza sul ghiaccio

USA – 3 spots

Canada – 3 spots

Italy – 2 spots

Great Britain – 2 spots

Lithuania – 2 spots

France – 2 spots

Finland – 2 spots

Czech Republic – 2 spots

Individuale femminile

Japan – 3 spots

USA – 3 spots

Korea – 3 spots

Belgium – 2 spots

Switzerland – 2 spots

Coppie d’artistico

Canada – 3 spots

Japan – 3 spots

Germany – 3 spots

Hungary – 2 spots

Italy – 2 spots

Georgia – 2 spots

Australia – 2 spots

USA – 2 spots