Parigi-Roubaix 2024: quando si svolge, chi parteciperà, italiani in gara

La Parigi-Roubaix andrà in scena domenica 7 aprile. La terza Classica Monumento della stagione ciclistica segue Milano-Sanremo e Giro delle Fiandre. Il mitico Inferno del Nord è pronto a regalare spettacolo in uno scenario da lupi sui leggendari tratti in pavé nel nord della Francia, dove si è scritta la storia nell’ultimo secolo e dove i più grandi talenti del panorama a due ruote si fronteggeranno a viso aperto per la vittoria nell’iconico Velodromo.

Il grande favorito della vigilia sarà l’olandese Mathieu van der Poel, capace di trionfare l’anno scorso e reduce dal sigillo al Giro delle Fiandre. Il Campione del Mondo, in gara con la casacca della Alpecin-Deceuninck, sembra avere una marcia in più rispetto alla concorrenza. Tra i suoi compagni di squadra spicca il belga Jasper Philipsen.

L’Italia potrà fare sicuraramente affidamento su Luca Mozzato, reduce dal secondo posto al Fiandre. Ai nastri di partenza anche Jonathan Milan, chiamato a fare esperienza sulle pietre. Alberto Bettiol proverà a dire la sua, attenzione anche a Davide Ballerini. La startlist deve ancora essere annunciata nella sua interezza, ci saranno notivà nei prossimi giorni.

QUANDO SI CORRE LA PARIGI-ROUBAIX 2024

Domenica 7 aprile.