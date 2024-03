Parigi-Nizza 2024: Olav Kooij batte in volata Mads Pedersen nella prima tappa

Percorso mosso nella prima tappa della Parigi-Nizza 2024: arrivo in volata ristretta sul traguardo in leggera salita di Les Mureaux, ad imporsi è il neerlandese Olav Kooij che conquista anche la leadership in classifica generale.

Fuga a tre nella prima parte di gara: all’attacco lo svizzero Stefan Bissegger, il tedesco Jonas Rutsch (EF Education-Easypost) ed il francese Mathieu Burgaudeau (TotalEnergies). Il plotone però non ha lasciato troppo spazio andando a chiudere il gap a circa 30 chilometri dall’arrivo.

Sul traguardo volante di Montainville accelerazioni in gruppo con uno scatenato Remco Evenepoel (Soudal-QuickStep) che ha provato in tutti i modi a formare un drappello al comando. La Bora-hansgrohe è riuscita a chiudere ed è scattato al contrattacco Anthony Turgis (TotalEnergies). Niente da fare anche per il transalpino, con le squadre dei velocisti a chiudere.

In un finale in leggera salita spettacolare il testa a testa tra Mads Pedersen (Lidl-Trek) e Olav Kooij (Team Visma | Lease a Bike) con l’olandese ad imporsi con il colpo di reni. Terza piazza per Laurence Pithie (Groupama – FDJ) poi Nils Eekhoff (Team dsm-firmenich PostNL) e Madis Mihkels (Intermarché – Wanty). Migliore degli italiani Matteo Trentin (Tudor Pro Cycling Team), settimo.