Paolini-Navarro oggi in tv, orario WTA Miami 2024: programma, canale, streaming

Oggi, domenica 24 marzo, Jasmine Paolini sarà nuovamente in campo nel terzo turno del WTA1000 di Miami. La toscana (testa di serie n.12) se la vedrà contro l’emergente americana Emma Navarro (n.20 del seeding) in una sfida molto impegnativa.

L’azzurra è reduce dalla partita che si è tenuta in due giornate a causa della pioggia contro la padrona di casa, Katie Volynets. Un’affermazione per 7-6 (8) 7-5 per Jasmine che ha evidenziato grandi qualità tecniche e caratteriali per spuntarla contro la statunitense. Non semplice infatti la gestione del confronto anche per le variabili meteorologiche che ci sono state.

Due i precedenti che ci sono stati tra le due giocatrici e parliamo di match recenti. In entrambi i casi ha vinto Navarro: 7-5 6-0 nel 2023 a San Diego: 6-3 7-5 a Doha quest’anno. Sarà quindi un’occasione per ribaltare la situazione per Paolini, anche se logicamente non sarà affatto semplice perché il tennis dell’americana, evidentemente, le dà non poco fastidio.

La partita tra Jasmine Paolini ed Emma Navarro, valida per il terzo turno del WTA1000 di Miami, sarà trasmessa in diretta televisiva da Sky Sport Tennis (205) o Sky Sport Max (203); in streaming su SkyGo e su NOW. OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE testuale del match.

PAOLINI-NAVARRO WTA MIAMI 2024

Domenica 24 marzo (orari italiani)

BUTCH BUCHHOLZ – Inizio dalle 16.00 italiane

J. Paolini (12) vs E. Navarro (20)

A. de Minaur (9) vs S. Kwon (PR)

T. Machac vs A. Murray

N. Jarry (22) vs T. Seyboth Wild (Q)

U. Humbert (14) vs D. Koepfer

PROGRAMMA PAOLINI-NAVARRO WTA MIAMI 2024: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Tennis (205), Sky Sport Max (203)

Diretta streaming: SkyGo e NOW

Diretta testuale: OA Sport